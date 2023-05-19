Бросьте в чайник картофельную кожуру — через два часа случится невероятное

Многие хозяйки выбрасывают картофельную кожуру в мусор. Но делают они это по причине недостаточной осведомленности. Ведь перед тем как отправить очистки на свалку, с их помощью можно легко очистить электрический чайник от накипи.

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Чтобы ваш прибор снова стал как новенький, нужно вскипятить в нем воду, бросить в нее горсть картофельной кожуры, накрыть устройство крышкой и подождать. Через пару часов от накипи не будет и следа. Вам останется только освободить чайник от мусора и помыть его привычным для вас способом.

Источник: santeplusmag.com