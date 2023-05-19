Это категорически нельзя ставить в холодильник: ошибка, которую до сих пор допускают многие – проблем не оберетесь

Оказывается, многие до сих пор совершают эту досадную ошибку - ставят в холодильник то, что туда категорически не должно попадать.

Речь о теплых продуктах. Все еще есть люди, которые не знают, что в холодильник нельзя ставить то, что вы только что сняли с плиты. Есть простое правило - сначала остудите приготовленное блюдо, а затем отправляйте его на полку в холодильник. Это устройство служит не для охлаждения продуктов, а для их сохранения.

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