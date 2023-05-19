Названы три знака, у которых летом произойдут серьезные перемены в жизни

Стало известно, кому из знаков летом нужно приготовиться к переменам.
Близнецам удастся найти единомышленников и заняться творчеством. Этот знак сможет выступить на сцене или представить свои работы на выставке начинающих художников.
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А Ракам удастся обзавестись собственным жильем. Им уже можно сейчас присматриваться к подходящим вариантам.
Рыбам звезды готовят поездку в летний период. К слову, во время поездки Рыбам удастся познакомиться с человеком, который станет для них либо наставником, либо возлюбленным. Об этом рассказали в klops.ru.
Напомним, ранее астролог рассказала об особенностях 29 мая.