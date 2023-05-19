Это копеечное средство подкормит орхидею лучше других: расцветет пышным цветом на зависть всем

Орхидея любит подкормки весной, когда после зимы она нуждается в витаминах. Чтобы орхидея цвела на вашем подоконнике пышным цветом, совершенно необязательно покупать удобрения.
Не многие знают, что орхидея любит яблоки. Яблочная кожура, богатая витаминами А и С - прекрасное средство для подкормки орхидеи.
Очистите кожуру с двух яблок среднего размера, положите их в банку и залейте одним литром горячей воды. Дайте настояться сутки.
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Готовый раствор нужно процедить и залить водой в соотношении один к одному, поливайте им орхидеи один раз в две недели.
По материалам belnovosti.by.