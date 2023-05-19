Что нужно сделать, чтобы вишня не только пышно цвела, но и обильно плодоносила — полезные советы

Многие дачники из года в год сталкиваются с одной и той же проблемой. Когда вишневые деревья пышно цветут, но при этом не радуют богатым урожаем. Такая ситуация не является редкостью, и причин может быть несколько.

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Опыление. Если цветы не опылить, то и ягоды не будет. Об этом в курсе каждый садовод. А вот о том, что для качественного опыления рядом с вишней нужно посадить дерево другого сорта, догадываются только единицы.

Обрезка. Не обрезайте ветки у молодых деревьев, они воспринимают эту процедуру очень болезненно.

Мороз. Чтобы вишня не пострадала от низкой температуры, нужно отменить азотные подкормки в осенний период и укутать дерево на зиму лутрасилом или спанбондом.

Плохое соседство. Урожайность вишни могу понизить: хвойные деревья, яблони, жимолость, ирисы, нарциссы, анютины глазки и лилии.

Кислый грунт. Вишня не любит кислую почву. Дерево начинает болеть, что и приводит к снижению количества ягод.

Мало солнца. Вишневые деревья нужно сажать там, где солнце светит хотя бы до полудня.

Болезни садовой культуры. Если вы заметили на вишне признаки монилиоза или коккомикоза, то обязательно обрежьте пораженные части, чтобы предотвратить распространение заболевания.

Источник: belnovosti.by