Простейший способ продлить сбор урожая огурцов до октября: отменных плодов будет супер много

Важно соблюдать три простых правила, и тогда огурцы на вашем огороде не будут переводиться до самого октября. Плодоносить перестанут только с наступлением холодов.

Нужно обязательно вовремя снимать урожай, не допускать перерастания огурцов. Ведь на слишком крупные плоды растение тратит лишнюю энергию, которую может направить, например, на завязь новых плодов.

Огуречные плети нужно обязательно подстригать, удалять старые листья, которые растут ниже уровня плодоносящих побегов. Так растение омолаживается, а плодоношение продлевается.

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