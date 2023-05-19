Как и когда нужно поливать картошку, чтобы получить рекордный урожай — многие не знают

Об этом не все знают, но картофель, как и все остальные растения, нужно обязательно поливать. Если кусты будут страдать от недостатка влаги, то можете не рассчитывать на хорошие осенние сборы этого крахмалистого овоща. Но если вы уделите немного времени своим посадкам, то количество урожая вас точно порадует.

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Особенно важен регулярный полив грядок в период цветения, в момент формирования клубней и на этапе созревания картофеля. В остальное время можно ориентироваться на общее состояние почвы и погодные условия.

Увлажнять грунт вокруг картофельных кустов можно тремя способами: вручную, в борозду и орошением. Все они одинаково эффективны, но не каждый из них рекомендуется использовать на больших площадях. Например, ручной вариант подразумевает полив каждого куста с помощью лейки. Поэтому для среднего и большого огорода он не подойдет. В этих случаях будет удобнее перемещать шланг из одной борозды в другую. Или использовать автоматизированное верхнее орошение через специальную насадку.

Источник: belnovosti.by