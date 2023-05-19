Шок за шоком: аналитики назвали новый курс рубля уже под занавес пятницы – лучше не видеть эти цифры

Судя по данным торгов на Московской валютной бирже, рубль в эту пятницу укрепляется по отношению к доллару, евро и юаню.

Курс рубля балансирует в районе отметки 80 рублей за доллар. Вся эта неделя была шоковой для рубля и тех, кто следил за валютными торгами. Тем же, кто не покупает валюту, лучше эти цифры и не знать.

Между тем, финансисты уже озвучили, на какой цифре остановится рубль к концу этой пятницы.

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