Шок за шоком: аналитики назвали новый курс рубля уже под занавес пятницы – лучше не видеть эти цифры

Судя по данным торгов на Московской валютной бирже, рубль в эту пятницу укрепляется по отношению к доллару, евро и юаню.
Курс рубля балансирует в районе отметки 80 рублей за доллар. Вся эта неделя была шоковой для рубля и тех, кто следил за валютными торгами. Тем же, кто не покупает валюту, лучше эти цифры и не знать.
Между тем, финансисты уже озвучили, на какой цифре остановится рубль к концу этой пятницы.
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«Курс завершит пятничные торги в диапазоне 79,5-80,5 рублей за доллар с ориентиром на верхнюю границу – четких драйверов для формирования направленной динамики не наблюдается», - таково мнение финансового аналитика Егора Жильникова из Промсвязьбанка.
По материалам 1prime.ru.