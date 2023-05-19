СМИ: банки ужесточат условия пользования банкоматами — будут брать проценты со всех

В эту пятницу, 19 мая, стало известно, что часть банков начали вводить комиссию за снятие наличных в банкоматах.
Финансово-кредитные учреждения делают это для того, чтобы компенсировать свои издержки на инкассацию, а также для стимуляции безналичных расчетов.
Так что, если вам нужны наличные, снимайте прямо сейчас, иначе придется платить комиссию.
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«Банки стимулируют безналичные расчеты, потому что при безналичном расчете затраты на проведение операции ложатся на продавца, а не на банк. Кроме того, поддержание операций с наличными, в том числе их снятие, это дополнительные затраты для банка на инкассацию и банковский контроль», - прокомментировал ситуацию замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
По материалам РИА «Новости».