«Рассматривать как попытку похитить чужую собственность»: когда за сбор цветов привлекут к уголовной ответсвенности

За сбор цветов с клумбы можно понести ответственность.
Правоохранительные органы могут привлечь россиян за сбор цветов по статье Уголовного кодекса.
«Надо понимать, что цветы на клумбах высажены кем-то, у них есть собственник, обычно это городские власти. Когда цветы пытаются сорвать, это можно рассматривать как попытку похитить чужую собственность», – рассказал эксперт.
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«Юридическое лицо, которое занималось высадкой этих цветов, может написать заявление в полицию и привлечь похитителя к ответственности – административной или даже уголовной», – сообщили в radiosputnik.ria.ru.
Если кража будет небольшой, придется отдать сумму, которая в пять раз превышает стоимость хищения. Или могут арестовать на 15 суток. Одну тысячу рублей потребуют от правонарушителя, который сорвал и потом выбросил цветы.
А вот уголовное наказание с лишением свободы до двух лет грозит за сбор букета дороже 2,5 тысячи рублей.