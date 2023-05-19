«Рассматривать как попытку похитить чужую собственность»: когда за сбор цветов привлекут к уголовной ответсвенности

Если кража будет небольшой, придется отдать сумму, которая в пять раз превышает стоимость хищения. Или могут арестовать на 15 суток. Одну тысячу рублей потребуют от правонарушителя, который сорвал и потом выбросил цветы.

А вот уголовное наказание с лишением свободы до двух лет грозит за сбор букета дороже 2,5 тысячи рублей.