Хитрости дачников: огурцы будут плодоносить до октября

Чтобы собирать урожай до середины осени, важно прибегать к стрижке огуречных плетей.

С помощью стрижки огуречных плетей удастся избавиться от пожелтевших и вянувших листьев. Нужно удалить листья, которые растут ниже уровня плодоносящих побегов.

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А для защиты почвы от первых заморозков поможет мульча. При этом нужно выкладывать средство толстым слоем. Таким образом почва будет напитана влагой достаточно. Об этом рассказали в belnovosti.by.