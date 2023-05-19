Грузия или Сочи: туристам подсказали, куда отправиться в летний отпуск

Специалист рассказал, где будет выгоднее отдохнуть этим летом для россиян. Выбор пал на Грузию и Сочи.
Оказалось, что отдых в Сочи и отпуск в Грузии имеют почти одинаковый чек. В начале лета поездки в Сочи и в Грузию обойдутся туристу из России в 50 тысяч рублей и 51 тысячу рублей соответсвенно.
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При этом в Грузии, по словам эксперта, можно сэкономить на жилье.
«За 3-4 тысячи в сутки в Грузии можно найти очень хорошее жилье. И питание там недорогое. Что касается перелета, можно удешевить ситуацию, необязательно ведь только из Москвы лететь. Но я не думаю, что Грузия будет очень популярным направлением в ближайшее время. Сейчас поедут смельчаки, которые будут на разведке», – процитировали эксперта в Pravda.ru.