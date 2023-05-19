Грузия или Сочи: туристам подсказали, куда отправиться в летний отпуск

Специалист рассказал, где будет выгоднее отдохнуть этим летом для россиян. Выбор пал на Грузию и Сочи.

Оказалось, что отдых в Сочи и отпуск в Грузии имеют почти одинаковый чек. В начале лета поездки в Сочи и в Грузию обойдутся туристу из России в 50 тысяч рублей и 51 тысячу рублей соответсвенно.

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