Грузия или Сочи: туристам подсказали, куда отправиться в летний отпуск

Пляж. Фото: Global Look Press

Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин дал рекомендацию по выбору маршрута для отпуска.

Специалист рассказал, где будет выгоднее отдохнуть этим летом для россиян. Выбор пал на Грузию и Сочи.

Оказалось, что отдых в Сочи и отпуск в Грузии имеют почти одинаковый чек. В начале лета поездки в Сочи и в Грузию обойдутся туристу из России в 50 тысяч рублей и 51 тысячу рублей соответсвенно. 

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При этом в Грузии, по словам эксперта, можно сэкономить на жилье. 

«За 3-4 тысячи в сутки в Грузии можно найти очень хорошее жилье. И питание там недорогое. Что касается перелета, можно удешевить ситуацию, необязательно ведь только из Москвы лететь. Но я не думаю, что Грузия будет очень популярным направлением в ближайшее время. Сейчас поедут смельчаки, которые будут на разведке», – процитировали эксперта в Pravda.ru.

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