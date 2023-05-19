Как прогнать колорадского жука без специальной химии — популярный деревенский способ

Колорадский жук является грозным врагом картофеля. Если с ним ничего не делать, то можно запросто остаться без урожая. Так как этот паразит не только уничтожает ботву растений, но и переносит опасные для всех пасленовых культур вирусы.

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Бороться с вредителем можно с помощью специальных химикатов. А можно приготовить не менее эффективное средство своими руками.

В деревнях для этих целей используют раствор березового дегтя. Для его приготовления нужно развести 100 гр. средства в 12 литрах воды. Полученный состав необходимо перелить в бутылку с распылителем и хорошенько опрыскать им все кусты. Проводите такую обработку раз в 4 дня, и вредитель больше никогда не тронет ваши грядки.

Источник: ogorod.ru