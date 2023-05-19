«Обещает не доставлять нам лишних проблем»: астролог рассказала об особенностях 29 мая

Стало известно, что ждать по лунному календарю от пятницы, 29 мая.
Астролог Елена Мун отметила, что тот день порадует все знаки.
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«Короткий 29-й лунный день в этом месяце обещает не доставлять нам лишних проблем. Благодаря чему в новый лунный месяц можно войти в прекрасном расположении духа и с позитивным настроем. После очищения и ревизии в период прошедших затмений старайтесь заложить семена новых, благоприятных событий на будущее в начале лунного месяца», — рассказала астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астрологи назвали знаки, кому повезет в финансовой сфере с середины мая.