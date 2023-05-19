«Обещает не доставлять нам лишних проблем»: астролог рассказала об особенностях 29 мая

Луна. Фото: Global Look Press 

Елена Мун назвала «плюсы» этих лунных суток.

Стало известно, что ждать по лунному календарю от пятницы, 29 мая.

Астролог Елена Мун отметила, что тот день порадует все знаки.

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«Короткий 29-й лунный день в этом месяце обещает не доставлять нам лишних проблем. Благодаря чему в новый лунный месяц можно войти в прекрасном расположении духа и с позитивным настроем. После очищения и ревизии в период прошедших затмений старайтесь заложить семена новых, благоприятных событий на будущее в начале лунного месяца», — рассказала астролог в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее астрологи назвали знаки, кому повезет в финансовой сфере с середины мая.

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