Самые популярные юбки этого сезона: на что стоит обратить внимание

Юбка. Фото: Global Look Press 

Стилист Алина Кожевникова поделилась с модницами знаниями о брендовых вещах.

Фешн-эксперт посоветовала присмотреться к четырем юбкам, чтобы ловить на себе взгляды окружающих этим летом.

Юбки из денима станут очень популярными в летний период. При этом все фасоны и любая длина таких изделий будут актуальны.

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Обратите внимание на юбки карго. Многие модницы уже щеголяли по улицам в брюках карго. А летом можно сменить их на укороченный вариант — юбку. Такие юбки отличаются милитаристским дизайном и имеют большие карманы, а также пояса с ремнями.

Юбки плиссе подойдут практически для любой фигуры. А еще эта юбка впишется в гардероб женщин с разнообразным стилем: от спортивного до классического. 

Юбки-баллоны подойдут для более элегантных образов на лето.

«Независимо от текущих модных тенденций, самое главное — выбрать стиль, который соответствует вашему личному вкусу, предпочтениям и комфорту. Выбирайте юбки, в которых вы чувствуете себя уверенно и прекрасно выглядите», — заключила Кожевникова в беседе с vnimanie.pro.

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