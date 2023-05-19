Самые популярные юбки этого сезона: на что стоит обратить внимание

Фешн-эксперт посоветовала присмотреться к четырем юбкам, чтобы ловить на себе взгляды окружающих этим летом.
Юбки из денима станут очень популярными в летний период. При этом все фасоны и любая длина таких изделий будут актуальны.
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Обратите внимание на юбки карго. Многие модницы уже щеголяли по улицам в брюках карго. А летом можно сменить их на укороченный вариант — юбку. Такие юбки отличаются милитаристским дизайном и имеют большие карманы, а также пояса с ремнями.
Юбки плиссе подойдут практически для любой фигуры. А еще эта юбка впишется в гардероб женщин с разнообразным стилем: от спортивного до классического.
Юбки-баллоны подойдут для более элегантных образов на лето.
«Независимо от текущих модных тенденций, самое главное — выбрать стиль, который соответствует вашему личному вкусу, предпочтениям и комфорту. Выбирайте юбки, в которых вы чувствуете себя уверенно и прекрасно выглядите», — заключила Кожевникова в беседе с vnimanie.pro.