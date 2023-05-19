Бросьте в лунки это удобрение для рассады: помидоры, огурцы, тыква и кабачки прут как на дрожжах

Дачники с многолетним опытом поделились советом, как удвоить урожай осенью. Оказывается, есть копеечное удобрение, которое станет идеальной подкормкой для рассады еще до посадки в грунт. Для этого нужно бросить в лунки это чудо-средство. Довольные дачники соберут богатый урожай помидоров, огурцов, тыквы и кабачков — тащить придется тазами.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

В лунки перед посадкой рассады положите по три горсти перегноя, по одной горсти древесной золы, залейте поллитрами теплой воды. Все хорошо перемешайте. И в эту кашу высадите саженцы.

Летом можно иногда подкормить дрожжевым «компотом». Состав проверен опытными садоводами и работает даже в Сибири и на Севере. Овощи растут быстро. Соседи по даче только позавидуют!

По материалам дзен-канала «Записки огородницы»