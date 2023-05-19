«Прекрасно открывает глаз»: так вы забудете про нависшее веко во время макияжа

Визажист рассказала, как накрасить глаза, чтобы не подчеркивать нависшее веко.

Эксперт отметила, что на веках нужно нарисовать тень. Выполняется это с помощью бронзера, затемнив веко скульптором или тенями серо-коричневых оттенков.

«Рисуем тенями «искусственную складку». Рисуем складку на открытых глазах, смотрящих прямо. Неподвижное веко большое, поэтому есть где разгуляться и сделать красивую дымку», — рассказала специалист.

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