«Прекрасно открывает глаз»: так вы забудете про нависшее веко во время макияжа

Визажист рассказала, как накрасить глаза, чтобы не подчеркивать нависшее веко.
Эксперт отметила, что на веках нужно нарисовать тень. Выполняется это с помощью бронзера, затемнив веко скульптором или тенями серо-коричневых оттенков.
«Рисуем тенями «искусственную складку». Рисуем складку на открытых глазах, смотрящих прямо. Неподвижное веко большое, поэтому есть где разгуляться и сделать красивую дымку», — рассказала специалист.
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«Прекрасно открывает глаз макияж смоки-айс. Для стойкости и чтобы не появлялось проплешин в макияже от постоянного трения кожи, используем базу или праймер под тени. Для макияжа глаз на неподвижное веко и под бровь подойдут матовые или сатиновые тени, они не привлекут много света и визуально не увеличат это пространство», — добавила визажист.
«Также нужно избегать слишком тонких бровей, они могут подчеркнуть нависшее веко», — добавила визажист в беседе с vnimanie.pro.
Также глаз можно визуально расширить с помощью светлого карандаша. Карандаш наносят на нижнюю слизистую. Нежно-розовые и бежевые оттенки тоже рекомендует эксперт.
Напомним, ранее эксперты рассказали, как дать вторую жизнь духам.