Как нельзя поливать помидоры в грунте: жалуетесь на чахлость — а губите сами

Опытные дачники поделились секретом, как правильно поливать помидоры. Многие делают совсем по-другому, а потом жалуются на чахлый урожай, хотя губят томаты сами, не разбираясь в технике полива после посадки в грунт.

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Категорически нельзя поливать ростки сразу после того, как помидоры были посажены на огороде. Нужно выждать две недели, за это время корневая система разовьется естественным путем. И в дальнейшем в засушливую погоду помидоры будут получать достаточно влаги и питательных веществ из почвы. Если же полить посадки сразу, то корни будут чахлые и вялые. Богатого урожая в таком случае ждать не приходится.

По материалам Telegram-канала «Сад и огород»