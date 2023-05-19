Унитаз белее снега: бросьте горсть этого средства в туалет и ложитесь спать — «кабинет» стерилен

Отмыть унитаз можно подручными средствами, совсем не обязательно тратить кучу денег на дорогие пенящиеся гели. Есть проверенный способ, которым пользовались еще наши бабушки в СССР. Туалет утром белее снега. Просто бросьте на ночь в чашу это средство и ложитесь спать — все засияет чистотой и свежестью.

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Смешиваем 40 граммов соли, 125 граммов пищевой соды и несколько капель вашего любимого эфирного масла. Чистящее средство для унитаза готово! Наносим на стенки унитаза и оставляем на ночь. Утром весь налет сойдет сам, нужно просто слегка пройтись ершиком и смыть воду. Готово! Работает на 100 процентов.

По материалам дзен-канала «Пока муж на работе»