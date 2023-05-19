Даже старые горелые сковородки блестят как новые: как уксусом убрать черный нагар

Надоело часами скрести жирные сковороды и горелые кастрюли — есть проверенный способ, которым пользовались еще наши бабушки в СССР.

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Удалить жировые наслоения и нагар с посуды можно с помощью обычного 9-процентного уксуса. Обильно смачиваем губку в уксусном растворе и как следует проходим по загрязненной поверхности. Оставляем на 15–20 минут. Затем промываем водой.

Есть еще один действенный способ: ставим кастрюлю или сковороду в раковину с уксусом. Все-таки чаще всего подгорает именно донышко посуды. В уксусном растворе горелые кастрюли и сковорода пропитаются так, что нагар сойдет сам, а жир потечет как вода. В итоге и раковина засияет чистотой. Уксус вытолкнет засор из слива.

По материалам дзен-канала Creative Tool Mistry