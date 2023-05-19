В Россию готовится зайти арабский аналог IKEA

Арабская сеть магазинов Home Box с аналогами товаров IKEA собирается открыть свою первую торговую точку в России.

«В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года», — цитирует РИА Новости вице-президента Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан. «Что касается ценовой политики, то она будет низкой. Если говорить о России, то цены будут примерно такими, как были в IKEA».

По его словам, сеть рассматривает варианты развития в российских городах-миллионниках, есть перспектива открыть до 20 магазинов в ближайшие пять лет. Поставлять товары планируется с фабрик Китая и стран Азии, а в дальнейшем возможно строительство заводов на территории РФ.

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Добавим, что упомянутая сеть основана в 2013 году и уже насчитывает 42 магазина в семи странах, в том числе в Саудовской Аравии и ОАЭ.