Роскачество назвало лучшую тушенку по ГОСТу — в составе натуральное мясо, без примесей

Эксперты Роскачества назвали лучшую тушенку по ГОСТу, которая отвечает всем стандартам качества. Этот продукт можно найти на полках магазинов и супермаркетов. В этой тушенке только качественные продукты — натуральное мясо, без примесей и консервантов. Цена вполне приемлемая.

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Роскачество проверило более 23 торговых марок продукции, изучив образцы по девяти пунктам. Также учитывалась и оценка, которую озвучивали потребители.

Наивысший балл получила тушеная говядина торговой марки «Честный продукт». Этот продукт совершенно безопасен. В одной банке — достаточное содержание мяса и жира. Состав полностью соответствуют заявленному. Говядина малосоленая, вредных и посторонних примесей не выявлено. Массовая доля белков и жиров полностью соответствует ГОСТу.

По материалам vnimanie.pro