Роскачество назвало лучшую тушенку по ГОСТу — в составе натуральное мясо, без примесей

Тушенка. Фото: Global Look Press

Эксперты провели свое независимое исследование, выявив самый безопасный продукт.

Эксперты Роскачества назвали лучшую тушенку по ГОСТу, которая отвечает всем стандартам качества. Этот продукт можно найти на полках магазинов и супермаркетов. В этой тушенке только качественные продукты — натуральное мясо, без примесей и консервантов. Цена вполне приемлемая. 

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Роскачество проверило более 23 торговых марок продукции, изучив образцы по девяти пунктам. Также учитывалась и оценка, которую озвучивали потребители. 

Наивысший балл получила тушеная говядина торговой марки «Честный продукт». Этот продукт совершенно безопасен. В одной банке — достаточное содержание мяса и жира. Состав полностью соответствуют заявленному. Говядина малосоленая, вредных и посторонних примесей не выявлено. Массовая доля белков и жиров полностью соответствует ГОСТу.

По материалам vnimanie.pro

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