Зачем класть мочалку в барабан машинки: после стирки вся в шерсти и волосах — сами обалдеете

Владелец прачечной рассказал, зачем при каждой стирке класть в барабан стиральной машинки мочалку. Это метод поможет более бережно относиться к автомату — машинка прослужит вдвое больше, без поломок. Больше не придется платить мастеру за починку.

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Бросьте в стиральную машинку мочалку, после стирки обомлеете. Она соберет на себя волосы, шерсть животных, катышки и прочий мелкий мусор. А ведь это все могло попасть в слив.

Вместо мочалки в барабан стиральной машинки можно положить полиэтиленовый пакет. Он должен быть прозрачным, без рисунков. Иначе на белье останутся разводы. Эффект будет такой же.

После стирки достаньте мочалку из барабана стиральной машинки и промойте под водой.

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».