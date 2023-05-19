Смешайте соду с лимонкой и вылейте в унитаз: через полчаса не узнаете «кабинет» — как новый

Удалить известковый налет с пожелтевшего унитаза можно проверенным копеечным средством. Этот раствор станет отличным аналогом дорогой бытовой химии с отдушками. Им пользовались еще наши мамы в СССР и были весьма довольны. Жаль, что раньше не знали! Отмыть туалет можно за 30 минут, не прилагая для этого особых усилий.

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В 1/3 стакана пищевой соды добавьте 1/4 стакана лимонной кислоты. Тщательно перемешайте. Вылейте полученную смесь в унитаз и смешайте в чаше с водой до образования пены. Обработайте стенки ершиков.

Оставьте средство на полчаса, затем смойте воду. И снова пройдитесь ершиком. Унитаз засверкает чистотой как новый. Пользуйтесь!