Что будет, если при каждой стирке наливать уксус в стиралку: не узнаете свое белье — ахнете

Домохозяйки в советские годы были вынуждены использовать подручные средства, чтобы восполнить отсутствие дорогих порошков и кондиционеров для стирки. В ход шел самый обычный столовый укус, который есть в шкафчике почти у всех без исключения. Этому трюку домохозяек научили советские прачки, которым приходилось выводить с белья въевшиеся пятна.

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При каждой стирке вливайте в стиральную машинку 9-процентный уксус. На одну стирку потребуется 30 мл вещества. Это средство сделает постельное белье мягче, нежнее, удалит все посторонние запахи. Одежда, постиранная в уксусной воде с порошком, не будет терять свой цвет. Просто чудо-средство!

По материалам дзен-канал «Хозяйка уюта»