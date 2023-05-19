Назван курс доллара на ближайшие дни — слабонервные, присядьте

Центральный Банк России установил официальный курс доллара на пятницу, 19 мая. «Американец» стоит 80,03 рубля. Евро пока также удерживает свои позиции — 86,49 рубля. Ранее финансовые аналитики предрекали, что доллар летом сделает кульбит, поднявшись в цене. Пока же валюта держится примерно на одной и той же отметке. Резкого скачка эксперты в ближайшие месяцы не прогнозируют.

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Скорее, наоборот, есть мнение, что рубль может отыграть свои позиции летом. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что котировки могут снизиться до 73 рублей. Также эксперты полагают, что к концу мая — началу июня доллар будет стоить порядка 80 рублей.

Источник: 1prime.ru.