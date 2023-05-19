Зачем хитрые дачники дают клубнике картошку: секрет раскрыт!

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Рецепт проще некуда. Нужно взять полкилограмма картофеля и натереть на терке, добавить к нему 150 г хлеба, 5 литров воды, 0,5 сахара, 50 г кулинарных дрожжей, 3 ст. ложки средства «Байкал» или «Восток» (или любого другого с живыми микроорганизмами). Это все тщательно перемешивается, а затем настаивается на протяжении трех дней в темном месте. По истечении срока раствор разбавляют четырьмя частями воды, а затем приступают к поливу. На куст нужно литр подкормки.

По материалам сайта Izmor