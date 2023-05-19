Клещи сбегут в страхе: эти четыре растения отпугнут насекомых от вашего участка

Активность клещей в мае чуть ли не самая высокая. На первое тепло эти насекомые выползают быстрее всех и стремятся как можно скорее присосаться к жертве, ведь после спячки они голодны как никогда. Кровососы представляют большую опасность для людей и животных, поскольку переносят смертельные болезни и вирусы. Поэтому каждый дачник стремится обезопасить свой участок от нашествия этих членистоногих.