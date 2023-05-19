Клещи сбегут в страхе: эти 4 растения отпугнут насекомых от вашего участка

Активность клещей в мае чуть ли не самая высокая – на первое тепло эти насекомые выползают быстрее всех и стремятся как можно скорее присосаться к жертве, ведь после спячки они голодны как никогда. Кровососы представляют большую опасность для людей и животных, поскольку переносят смертельные болезни и вирусы. Поэтому каждый дачник стремится обезопасить свой участок от нашествия этих членистоногих.

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Агроном Анастасия Коврижных предлагает безопасный и эффективный способ – посадить отпугивающие клещей растения на участке. Речь идет о полыни, бархатцах, лаванде и пижме. Эти ароматные насаждения являются настоящими оберегами от клещей, а также других кровососов. Можно высадить их по периметру и не бояться нашествия паразитов.

По материалам сайта «Белновости»