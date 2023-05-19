Почему садоводы не выкидывают луковую шелуху: после нее только успевают собирать огурцы - прут как на дрожжах

Чтобы получить богатый урожай крепких и сочных, не горьких огурчиков, нужно попотеть на грядке. А также не забывать поливать и подкармливать. Многие садоводы не знают, что существуют подкормки, которые готовятся легко и стоят копейки, а результат приносят невероятный. О луково-чесночном растворе поведала агроном Анастасия Коврижных - садоводы просто не выкидывают шелуху от лука и чеснока, а припасают ее в больших количествах.

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Нужно взять пятилитровую банку и на треть заполнить луковой и чесночной шелухой. Пригодится туда же и чесночная ботва, порченные луковицы – производство безотходное. После чего все заливается кипятком и на сутки под крышку отправляется настаиваться.

По прошествии суток раствор следует процедить, и по литру на каждый куст огурцов выливается. Результат не заставит себя ждать.

По материалам сайта «Белновости»