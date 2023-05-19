Названа чудо-подкормка для огурцов: 2-3 полива - и складывать изобильный урожай будет некуда!

С огурцами садоводам приходится возиться больше всего. Ведь важно не допустить пустоцвета, поливать тщательно, чтобы не горчили, а также не позволять листве желтеть раньше времени. В общем, хлопот немало.

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Однако, существует секрет, как сделать выращивание зеленых сочных овощей более легким. На помощь идут подкормки. Названо чудо-средство, которое позволяет не только добиться благоприятных условий в грунте, но и высокого урожая в конце сезона. Это – простые дрожжи. Именно их огурчики просто обожают.

Возьмите 1 пакет сухих дрожжей (это порядка 10-12 г), 5 л теплой воды, 1/2 стакана сахара. Замесите раствор и дайте побродить неделю. После чего 1 стакан подкормки разбавляйте в ведре чистой воды и поливайте грядки из расчета 1 куст=1 литр.

За лето стоит дать такого удобрения раза 2-3, и тогда вы не узнаете свой урожай. Причем, подходит питательный раствор как для открытого грунта, так и для тепличных посадок.

По материалам сайта kp.ru