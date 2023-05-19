Подкормка для перца, чтобы собрать богатый урожай: главное – сразу при посадке в грунт дайте это чудо-средство

В мае садоводы высаживают в грунт рассаду, а также дают первую подкормку овощам и ягодам. Для болгарского перца нет ничего полезнее, чем монофосфат калия. Об этом сообщила агроном Анастасия Коврижных. Важно, что удобрять им овощи нужно в процессе высадки в грунт – так богатый урожай будет гарантирован.

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Возьмите монофосфат калия, перемешайте с землей в толщину 3-4 см. для каждой лунки, в которой посажен куст перца, достаточно 1 ч ложки полезного средства. Когда подкормка будет внесена, не забудьте полить теплой водой.

По материалам сайта «Белновости»