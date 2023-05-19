«Невзгоды обойдут их стороной»: эти три знака зодиака ждут приятные сюрпризы и прилив денег в июне

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«Приятным начало июня станет для Близнецов, Раков и Львов.

Близнецам стоит готовиться к денежным приливам. Есть вероятность повышения заработной платы. Если на текущем месте работы рост в принципе не возможет, то появится новый или дополнительный источник дохода. Будьте готовы схватить удачу за хвост и пополнить свою финансовую копилку.

Ракам в начале июня удача благоволит по всем фронтам. Любые невзгоды обойдут их стороной. Одиночки встретят свою любовь. Те, кто искал работу, получат выгодное предложение. Это благоприятный период для планирования бизнеса, отпуска, зачатия. В общем-то удача на вашей стороне.

Для Львов в начале июня наступает замечательная пора в плане отдыха. Идеально отправить в путешествие. Но, если объективные причины удерживают вас на месте, то хотя бы займитесь планированием будущего трипа. Выберите страну или город, присмотритесь к отелю. Можно бронировать номер и покупать билеты», – высказалась эксперт.