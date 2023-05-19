После этой подкормки клубнику гребут ведрами: хитрые садоводы удобряют ягоду хлебом – тут рецепт!

Секрет крупной и сладкой клубники просто – много заботы и правильная подкормка. Ухаживать за ягодой пристально и тщательно для садоводов уже давно вошло в привычку, но не многие знают рецепт идеального удобрения на хлебе.

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Между тем, подкормку можно и нужно приготовить самостоятельно. Когда она будет готова, то ее использование поможет питать клубнику на корню, в результате урожай будет крупным, плодоносность повысится, а вкусовые качества улучшатся.

Опытные садоводы готовят удобрение так: 150 гр хлеба, 5 литров воды, полстакана сахара, 0,5 кг натертого на терке картофеля, 50 гр дрожжей, 3 ст ложки средства «Байкал» (или любого другого с живыми микроорганизмами). Ингредиенты смешиваются, затем настаиваются три дня в комнате. Когда раствор будет готов, его нужно развести четырьмя частями воды, а затем приступать к поливу. На куст нужно литр подкормки.

По материалам сайта Izmor