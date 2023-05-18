Как моментально избавиться от тли с помощью жгучей приправы — дедовский метод

Большая часть огородников в борьбе с вредителями старается использовать только натуральные средства, которые гарантированно не нанесут вреда растениям. Например, чтобы избавиться от тли, в деревнях до сих пор варят средство на основе красного жгучего перца.

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Для его приготовления вам потребуется 50 гр. острой специи, 1 литр воды и немного жидкого мыла. Молотый перец необходимо развести в 1 литре жидкости и поставить емкость с раствором на слабый огонь. Через на 15 минут состав нужно снять с плиты, перелить в банку и оставить настаиваться в течение суток. Когда время пройдет, разбавьте средство 5 литрами воды, добавьте в него жидкое мыло и щедро нанесите на пораженные растения.

Средство начнет действовать буквально на ваших глазах. Очень скоро от вредителя останутся только воспоминания.

Источник: belnovosti.by