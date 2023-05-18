Как убрать мелкие царапины и потертости с экрана смартфона за пять минут — будете удивлены

Сейчас уже трудно представить, что люди когда-то обходились без смартфонов. Ведь полезный гаджет способен на многое. Но от активной эксплуатации экран телефона со временем покрывается мелкими царапинами и потертостями, которые делают использование смартфона не таким приятным и комфортным, как раньше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Если вас раздражают эти несовершенства, то можно поменять дисплей. А можно пойти на хитрость и отполировать стекло в домашних условиях. Для этого вам понадобится одна чайная ложка белой зубной пасты и чистая салфетка из микрофибры.

Нанесите средство на экран телефона и начните втирать его круговыми движениями с помощью тряпки. Продолжайте полировку в течение пяти минут. Затем удалите остатки пасты с помощью влажной тканевой салфетки и дайте гаджету высохнуть. Конечно, от глубоких царапин этот способ не избавит, но мелкие дефекты точно уберет.

Источник: santeplusmag.com