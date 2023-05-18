Как отпугнуть постельных клопов от своей квартиры: паразит даже носа не покажет

Если вы услышали от соседей, что в вашем доме завелись постельные клопы. Принимайте экстренные меры по отпугиванию этого паразита от своей квартиры. Это нужно сделать немедленно, пока кровосос еще не успел пробраться в ваше жилище.

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Чтобы клоп даже не думал смотреть в вашу сторону, нужно периодически мыть квартиру настоем пижмы. Для его приготовления вам потребуется 150 гр. растения и 6,5 литров воды. Пижму нужно залить кипятком и оставить настаиваться в течение 1 часа. Когда время пройдет, раствор следует пропустить через марлю и использовать по назначению.

Преимуществом этого способа является то, что для человеческого носа запах растения будет едва уловимым. А вот для клопов он является крайне чувствительным и неприятным.

Источник: misterklop.ru