Как нужно поливать клубнику в период цветения, чтобы ягоды были крупными и сладкими

Об этом знают далеко не все, но клубнику нужно обязательно поливать в период цветения. Только в этом случае от культуры можно дождаться по-настоящему обильного и сладкого урожая.

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Но не стоит бежать к грядкам с лейкой сию же секунду. Сначала узнайте, как нужно правильно орошать кустики. Чтобы не загубить будущие ягоды одним неверным движением руки.

Поливать клубнику в период цветения нужно каждые 3-4 дня. На участок в 5 м² нужно брать примерно 100 литров воды. И самое главное: лейте жидкость под корень растения, а не сверху. Чтобы капли не попадали на цветы. Соблюдайте эти правила полива, и клубника вас отблагодарит сладкой ягодой.

Источник: tut-news.ru