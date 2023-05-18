Можно с шиком отдохнуть за копейки: названа страна, куда резко подешевели туры

Так есть тур с вылетом из Москвы 22 мая за 56 тысяч рублей. Счастливчиков разместят на семь дней в четырехзвездочном отеле Lavender Hotel в Шардже без питания.

На тысячу дороже будет стоить тур в трехзвездочный Citymax Hotel Sharjah и завтраки уже будут входить в цену.

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Подобные туры предлагает также Coral Travel: у этого туроператора цены на отдых в ОАЭ начинаются от 60 тысяч рублей.

Эксперты объяснили резкое падение цен – эти туры «горят», поскольку у туроператоров выкуплено много рейсов, пишет «Лента.ru».