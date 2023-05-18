Томаты вырастут огромными, если подкормить их этим дешевым средством в начале цветения — 100% результат

Чтобы помидоры выросли большими и мясистыми, нужно обеспечить их правильной подкормкой. И главное, ничего не перепутать, так как для каждого этапа развития растения требуются совершенно разные элементы.

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Например, в начале цветения томатов необходимо отменить все азотные удобрения. Потому что они стимулируют наращивание зеленой массы. А во время цветения это ни к чему. Ведь растению следует сосредоточить все свои силы на формировании завязей. А для этого кустам необходим калий.

Поэтому идеальным вариантом для подкормки будет раствор гумата калия. На 10 литров воды нужно взять 1 ст. ложку жидкого средства. Хорошо все перемешать и полить получившимся составом все корешки. На одно растение должен приходиться литр питательного средства.

Источник: lifehacker.ru