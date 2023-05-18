Огурцы попрут как бешеные, если рядом с ними посадить это растение — деревенские секреты

Возможно, вы и сами замечали, что урожайность многих культур зависит от того, что посажено рядом с ними. Некоторые растения на дух друг друга не переносят. А другие, наоборот, помогают соседу чувствовать себя гораздо лучше. У огурцов тоже есть свои предпочтения в этом плане. Чтобы растение порадовало богатым урожаем, рядом с ним следует сажать любые бобовые культуры.

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Например, отлично подойдет фасоль или горох. Дело в том, что в их корнях обитают бактерии, которые снабжают огурцы азотом, что и приводит к невиданному количеству и отменному качеству овощей. Ведь именно этот элемент отвечает за развитие надземной части растения.

Конечно, не стоит полагаться только на горох. Бобовые заметно облегчат вам уход за огуречной грядкой. Но без полива и органических подкормок тоже не обойтись.

Источник: belnovosti.by