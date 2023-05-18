Как избавиться от мошек в комнатных цветах: потребуется только коробок спичек — эффективный способ

Если в домашних растениях завелись мошки, то действовать нужно быстро. Дело в том, что их личинки могут нанести серьезный ущерб листьям и стеблям комнатных цветов.

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Чтобы прогнать взрослых особей и избавиться от личинок, вам потребуется только коробок спичек. Просто достаньте горючие палочки и воткните их головками в землю.

Для защиты одного растения нужно взять всего 4 спички. Их необходимо менять один раз в 2 дня. И не забывайте о том, что новая партия спичек должна сопровождаться поливом. Это нужно, чтобы сера, которая содержится в коричневой головке, быстрее начала действовать. Ведь именно это вещество поможет решить проблему с личинками и их крылатыми родственниками.

Источник: tut-news.ru