Что делать, если собака боится грозы — советы кинолога

Многие собаки панически боятся грозы. По словам президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева, это происходит по двум причинам.

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Первая причина заключается в том, что у некоторых псов от рождения повышена чувствительность слуховых рецепторов. Поэтому громкие звуки могут причинять им физическую боль. В этом случае нужно организовать для питомца убежище и обратиться к ветеринару за назначением специальных препаратов.

Вторая причина относится к приобретенным. Собака, еще будучи щенком, могла испытать сильный стресс от пугающего природного явления. Поэтому вспышки молнии, раскаты грома и даже фейерверки вызывают у животного панику. Если дело в этом, то проблему нужно решать на дрессировочной площадке с аттестованными специалистами.

Источник: riamo.ru