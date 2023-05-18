Чем накормить цыплят, чтобы они не болели: инфекции обойдут птенцов стороной — проверенный способ

Чтобы вырастить курицу из яйца, нужно потратить много времени и сил. Об этом знает любой, кто хоть раз пытался это сделать. Все может пойти наперекосяк, даже если птенцы вылупились крепкими и здоровыми. Потому что достаточно всего одной инфекции, чтобы пропал целый выводок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Поэтому очень важно заранее начать заботиться об иммунитете птицы. Чтобы цыплята были здоровыми и активно росли, в их рацион нужно обязательно ввести измельченные зерна амаранта. Продукт не только повысит защитные свойства организма, но и положительно скажется на развитии репродуктивных органов будущих несушек.

Источник: tut-news.ru.