Это могут быть симптомы: эксперт предупредила, почему в солнечные дни могут ощущаться апатия и усталость

«Если солнечные дни и значительное потепление воздуха на улице вас не радуют, вы испытываете апатию и усталость. Возможно, у вас синдром хронический усталости. Его не стоит путать с ипохондрией или депрессией. Это соматическое заболевание, требующее лечения», — пояснила Крашкина.

Она также отметила, что это заболевание, затрагивающие практически все системы организма: нервную, иммунную, желудочно-кишечный тракт. По словам эксперта, нарушения в организме могут возникнуть из-за инфекций, стресса и чрезмерных психоэмоциональных нагрузок, а также из-за недостатка витаминов и микроэлементов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Более того, синдром хронической усталости может быть вызван аутоиммунными заболеваниями, физическими травмами, переливанием крови.

Она отметила, что есть симптомы этого заболевания, такие как слабость и усталость после маленький нагрузок, головная боль, головокружение, бессонница. Из-за хронической усталости может начать снижаться вес, также пишет РИАМО.