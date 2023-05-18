Что делать, если лук стал белеть и закручиваться: быстро оживет и пойдет в рост

Если перья лука либо чеснока стали закручиваться, пожелтели, а их кончики начали белеть, значит, культурам не хватает калия.

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Помочь луку и чесноку в данном случае может хлористый калий. Растворите в 10 литрах воды 3 столовые ложки вещества и хорошо полейте грядки. Перед процедурой почву нужно увлажнить обычной водой. Под каждую посадку необходимо вылить 300 мл раствора.

После такой подкормки лук и чеснок быстро оживут, пойдут в рост, начнут активно развиваться.

Источник: дзен-канал «Сад, дача, огород».