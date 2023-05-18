Набьет карманы деньгами: знак, который сказочно разбогатеет до конца мая — везунчик

В мае многие астрологи ожидали сложный период. Однако ретроградный Меркурий закончился, как и коридор затмений. Теперь наступил благополучный период. Астролог Людмила Митрохина назвала знак зодиака, у которого появится возможность разбогатеть в Новолуние — 19 мая.
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И главным везунчиком Юпитера станут Тельцы. Они забудут все обиды и смогут научиться правильно выходить из кризисных ситуаций. С 16 по 26 мая у них начнется период личностного роста. Они будут тянуться к роскоши. Тельцы так разбогатеют, что смогут исполнить все свои желания. Астролог утверждает, что удача в финансах им будет сопутствовать три года, пишет «7 Дней».