Майский зной спадет! Похолодание с дождем подпортит выходные в Москве: Вильфанд — прогноз погоды

Не успели жители столицы привыкнуть к жаре, как холодный фронт понизит температуру воздуха в Москве сразу на 4 °С. Похолодание наступит на выходных — 20-21 мая. На самом деле, температура все равно будет выше климатической.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пояснил, что после жары, которая держится со среды, 17 мая, москвичам может показаться, что похолодание стало резким. Это ощущение усилится из-за осадков и ветра. Майский зной спадет.

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Погода начнет портится в пятницу, 19 мая. Пройдет холодный фронт, вместе с ним небольшие осадки, температура понизиться, но не на много.