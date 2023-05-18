Зелени будет много: стали известны самые лучшие дни мая для посева петрушки и укропа

Опытные дачники начинают планировать грядки еще ранней весной. Поэтому к маю у них уже есть четкое понимание того, что и где они будут сажать. Что же касается конкретного времени, то тут огородники стараются придерживаться лунного календаря. Так как фазы небесного тела оказывают огромное влияние на рост и урожайность абсолютно любой культуры.

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Поэтому, если вы все еще не посадили укроп и петрушку, обратите внимание на 22, 23, 24, 28, 29 и 30-е числа мая. Ведь именно эти дни отмечены в лунном календаре как самые благоприятные. Найдите пару часов на огород в это время, и урожай зелени вас приятно удивит.

Напомним, ранее стало известно о том, как быстро прорастить семена петрушки и укропа.

Источник: fedpress.ru