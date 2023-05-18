Замочить, бросить в порошок: как отбеливать содой, чтобы она работала лучше пятновыводителя

Не все хозяйки приветствуют применение отбеливателей и пятновыводителей, ведь почти все они состоят из химических соединений.

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Вначале замочите свою одежду и белье в растворе соды, а потом добавьте 1/2 стакана пищевой соды в стиральную машину вместе с порошком и запустите подходящую программу.

Вещи станут чистыми, кроме того, мягкими, как после применения кондиционера. То есть получится двойная экономия без вреда.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».